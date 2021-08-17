İnönü sakini hayatını kaybetti

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
16.08.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İnönü’nde sakin Hanife GÜNİNDİ AKSOY (K-75), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
16.08.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İnönü’nde sakin Hanife GÜNİNDİ AKSOY (K-75), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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