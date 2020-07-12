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İnönü Şehitleri bugün anılıyor

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İnönü Şehitleri bugün anılıyor
İnönü Şehitleri bugün anılıyor

İnönü şehitleri törenle anılacak.

Bir bölümü 12 Temmuz 1958’de çalışmak için otobüsle İnönü’den Gazimağusa’ya giderken şehit edilen ve toplumlararası çatışmalarda farklı zamanlarda şehit düşen toplam 11 İnönülü için anma töreni düzenleniyor.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Şehitliği’ndeki tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşmasının ardından tören, din görevlisinin Şehitler için dua okumasının ardından sona erecek.

Tören saat 19.00’da başlayacak…

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