  • BIST 1.377,990
  • Altın 507,33
  • Dolar 8,6800
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

İnönü Şehitleri Pazartesi Günü Anılacak

» »
İnönü Şehitleri Pazartesi günü anılıyor.
İnönü Şehitleri Pazartesi Günü Anılacak

İnönü Şehitleri Pazartesi günü anılıyor.

Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesi Başkanı ve Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yaptığı yazılı açıklamada, 12 Temmuz 1958 tarihinde çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen İnönü’lü soydaşların 12 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da İnönü Köyü’ndeki İnönü Şehitlik Anıtı’nda  düzenlenecek törenle anılacağı kaydedildi.

Açıklamada, törene katılacak olanların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması istendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve Din görevlisi tarafından şehitler için okutulacak duanın ardından sona erecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştiriliyor02 Temmuz 2021 Cuma 17:15
  • Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde Temizlik02 Temmuz 2021 Cuma 16:46
  • İngiliz Ordusunda Görev Yapan Richard Chamberlain Eski Kıbrıs Fotoğraflarından Oluşan İki Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter’e Takdim Etti02 Temmuz 2021 Cuma 10:21
  • Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi temizleniyor01 Temmuz 2021 Perşembe 12:29
  • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
  • Hasipoğlu Maraş açılmaya devam edecek29 Haziran 2021 Salı 13:43
  • GMB Tenis Kulübü Plaj Çocuk Şenliği düzenledi28 Haziran 2021 Pazartesi 21:07
  • Gazimağusa’da spiral makinesi yangına neden oldu28 Haziran 2021 Pazartesi 20:00
  • Gazimağusa’da 5 Saatlik Elektrik Kesintisi28 Haziran 2021 Pazartesi 17:04
  • UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Gazimağusa Bölgesinde Yeni Çalışmaları Hakkında İlk Kez İncelemelerde Bulundu28 Haziran 2021 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti