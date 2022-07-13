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İnönü Şehitleri törenle anıldı

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12 Temmuz 1958’de çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek Şehit edilen 11 İnönü’lü için köydeki İnönü Şehitliği’nde tören düzenlendi.
İnönü Şehitleri törenle anıldı

Tören protokol sırasına göre Anıt’a çelenklerin konulmasıyla başladı ardından saygı duruşu ve saygı atışı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Öykü Zort’un “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okumasının ardından konuşmalara yer verildi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü törende yaptığı konuşmada, bugünün şehitlerin unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir gün olduğunu vurgulayarak, bugünlere kolay gelinmediğini, Kıbrıs Türkü’nün bu adada varlığının  o günlerde verilen mücadeleler ile mümkün olduğunu, tarihimizde her savaşın ayrı bir önemi ve değeri olduğunu kaydetti.

Öncü Kıbrıs Türk halkının bu vatan topraklarında özgürce yaşaması için kan döken ve  bu günlere gelinmesi sırasında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, 1958’lerde 1974’de birçok şehit verildiğini ancak Kıbrıs Türk halkının yılmadığını,yapılan tüm saldırılara direndiğini belirterek, bu noktada Anavatan Türkiye’nin daima yanımızda olduğunun altını çizdi.

Tatar o tarihlerden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok önemli gelişmelerin olduğunu, ülkenin giderek kökleştiğini ifade ederek, yapılan her türlü plana rağmen Türkiye ile geliştirilen yeni siyasetle, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğinde bu adadaki barışın devamı için her türlü mücadelenin en iyi şekilde sürdürülmekte olduğunu kaydetti.

“Biz Kıbrıs’ta barış istiyoruz,huzur istiyoruz, bunun içindir ki geçtiğimiz günlerde Rum tarafına yeni öneriler sundum, bunlar her iki tarafın da faydasına olacak önerilerdir” diyerek bu önerilerin tüm kamuoyunla paylaşıldığını söyledi.

Şehitler sayesinde geleceğe umutla bakıldığını, onların asla unutulmayacağını yineleyen Tatar, onların Doğu Akdeniz’de kalıcı barış için, huzur için, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için şehit olduklarını ve bu uğurda da asla taviz verilmeyeceğini dile getirdi.

Tören din görevlisi Kenan Bilge’nin şehitler için dua okumasıyla son buldu.

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