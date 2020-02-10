İnönü Yolunda Bir Araç Takla Attı

İnönü köyüne giden yolda bugün öğle saatlerinde bir araç ağaca ve beton sete çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolundan İnönü köyüne giden yolda, Sami Akçakaya (E-52), yönetimindeki LK 673 plakalı salon araçla yoldan çıkıp önce çam ağacına ardından da beton sete çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
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