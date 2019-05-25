  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İnönü’de büyük yangın!

» »
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02:40 – 03:20 saatleri arasında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde İnönü kavşağınınilerisinde, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.
İnönü’de büyük yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02:40 – 03:20 saatleri arasında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde İnönü kavşağının ilerisinde, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın neticesinde,

Düzova’da sakin Veli ESENDAĞLI’ya ait 280 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpaların yaklaşık 200 dönüm kadarı çıkan yangın sonucunda tamamen yanmıştır. Yangın Geçitkale ve Gazimağusa İtfaiye Şubesinin müdahalesi ve İnönü köy halkının yardımları ile kontrol altına alınarak söndürülmüştür.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(BRT/PGM)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Hisarköy ile devam edecek24 Mayıs 2019 Cuma 17:00
  • Pilli, personelle tanıştı24 Mayıs 2019 Cuma 16:50
  • "2018 Fıfa Dünya Kupası" ve "Koruma Altındaki Hayvanlar" pul serisi tükenene kadar satılacak24 Mayıs 2019 Cuma 16:46
  • UBP-HP Hükümeti’nin programı pazartesi Meclis’te okunacak24 Mayıs 2019 Cuma 16:39
  • Sivil Savunma personeline "Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi" verildi24 Mayıs 2019 Cuma 16:21
  • Üstel: “ Sektörün sorunlarını iş birliğiyle çözeceğiz”24 Mayıs 2019 Cuma 16:20
  • Hüdaoğlu:” Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkla iletişim içinde olmasının eleştirilmesi temelsiz, anlamsız ve maksatlı”24 Mayıs 2019 Cuma 16:18
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı24 Mayıs 2019 Cuma 16:16
  • PGM'de üst düzey görev değişiklikleri24 Mayıs 2019 Cuma 16:08
  • Özersay Rusya Büyükelçisi ile görüştü24 Mayıs 2019 Cuma 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti