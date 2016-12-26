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İnşaat atıklarının geri dönüşümü için ilk adım atıldı

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İnşaat atıklarının geri dönüşümü için ilk adım atıldı
En ciddi çevre sorunlarından sayılan inşaat atıklarının geri dönüşümü için, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilk adım atıldı.

İnşaat atıklarının yarattığı görsel kirlilik ve taş ocaklarına arzın azaltılması hedefiyle KTİMB tarafından geliştirilen çalışmayla ilgili ilk somut adımı teşkil eden “Kazı, Yıkım ve İnşaatlardan Çıkan Katı Atıkların Yönetimine İlişkin İşbirliği Protokolü” bugün Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer arasında Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda imzalandı.

Protokol uyarınca, Lefkoşa Haspolat bölgesinde belirlenen bir arazi Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi için birliğe tahsil edilecek.

Protokolde, inşaat atıklarının yönetimiyle ilgili tüzük hazırlanmasında KTİMB’nin de aktif tol alması, tesisten elde edilecek net gelirin yüzde 50’sinin inşaat atıklarının yarattığı kirliliğin kaldırılması, ağaçlandırma da dahil çevre düzenlemesine harcanması da bulunuyor.

Protokole göre, tesisin işletme hakkı birlik çatısı altında faaliyet gösterecek bir kuruluşa devir edilebilecek.

GÜRCAFER

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer imza töreninde yaptığı açıklamada, birlik tarafından geliştirilen projenin çok uzun zamandır hayata geçirmeye çalıştıkları bir proje olduğunu belirterek projenin hayata geçirilmesine katkılarından dolayı Bakan Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

Gürcafer, bu yöndeki ilk çalışmayı KTİMB ile Rum Müteahhitler Birliği’nin yaptığını ve Rum Müteahhitler Birliği’nin projeyi hayata geçirmeyi başardığını söyledi.

Ülkedeki tüm inşaat atıklarının tekrardan kullanımımın sağlanması ve bu işlemden elde edilecek gelirin doğadaki tahribatın düzenlenmesi için kullanılmasının öngörüldüğünü kaydeden Gürcafer, protokolün ilk somut adım olduğunu kaydetti.

“2017 ORTALARINDA HAYATA GEÇİRİLECEK”

Gürcafer, Lefkoşa bölgesinde öngörülen tesisin temelini 2017’nin başında atmayı, haziran ayında da projeyi çalışır şekilde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Taşocaklarının ülkenin kanayan en ciddi yarası olduğunu, taş ocaklarının, teraslama ve ağaçlandırmayı içerecek ıslahı için çalışma başlattıklarını söyleyen Gürcafer, “Birileri bu sürece karşı çıkabilir, rant temelinde muhalefetlerle da karşı karşıya kalabiliriz... (Ancak) Ülke adına en doğrusu neyse yapmaya kararlıyız” dedi.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise ilk etapta Lefkoşa Haspolat bölgesine kurulacak tesisin ardından, yerel yönetimlerle birlikte bölgelere de toplama istasyonları ve geri dönüşüm tesisleri kurulacağını söyledi.

Ataoğlu, “İnşaat atıkları sadece yerel yönetimlerin tespit edeceği bir noktada toplanacak” dedi.

İnşaat atıklarının geri dönüşümüyle taş ocaklarına olan arzın ve dağ yollarının bu amaçla kullanmasının azaltılacağını belirten Ataoğlu, “Geçmiş yıllarda atılması gereken bir adımdı” dedi.

Ataoğlu, tesisten elde edilecek gelirin yarısının tesisin geliştirilmesi ve yenilenmesine, diğer yarısının da çevreyle ilgili düzenlemelere harcanacağını söyledi.

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