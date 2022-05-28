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İnşaat kazısında yüzlerce yıllık Maya kenti bulundu

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Meksika’da arkeologlar, bir inşaat alanında yüzlerce yıllık bir Maya kenti buldu.
İnşaat kazısında yüzlerce yıllık Maya kenti bulundu

Meksika'nın Merida kentinde bir sanayi parkı inşaatı sırasında, içinde sarayların, meydanların ve piramitlerin olduğu eski bir Maya kenti bulundu.

Arkeologlar, bulunan kentin milattan sonra 600 ve 900 yılları arasında var olduğunu tahmin ediyor.

Xiol adı verilen ve bazı kısımları sağlam kalmış antik kent, Mayaların mimari özelliklerini taşıyor. Kentin merdivenlerle çıkılan üst kısmının saraydaki seçkinler tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

Antik kentte kullanılan çok sayıda araç gereç, vazo ve çanak da kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Arkeoloji ekibinden Carlos Peraza, “Burada 4 binden fazla kişi yaşıyordu. Farklı sosyal sınıflardan insanlar vardı. Halk küçük evlerde yaşıyordu” dedi.

Sanayi parkı inşaatının devam edeceği ancak arkeolojik kalıntıların korunacağı bildirildi.

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