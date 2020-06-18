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İnşaat Mühendisleri Odası İle Hazır Beton Üreticileri Birliği Arasında Protokol İmzalandı

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İnşaat Mühendisleri Odası İle Hazır Beton Üreticileri Birliği Arasında Protokol İmzalandı
İnşaat Mühendisleri Odası İle Hazır Beton Üreticileri Birliği Arasında Protokol İmzalandı

 İnşaat Mühendisleri Odası ile Hazır Beton Üreticileri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, iki kurum arasında karşılıklı fayda esasına dayanarak, bilgi ve deneyim paylaşımı, uygulama, eğitim ve belgelendirme konularında işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca kurulacak denetim mekanizması ile beton tasarımının denetlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizdeki yapıların büyük bölümünün taşıyıcı sistemini oluşturan betonun çeşitli avantajlara sahip olması lider bir yapı malzemesi olarak inşaat sektöründe devamını sağlayacaktır. Bu gelişimlere bağlı olarak beton kalitesinin güvenilirliği özellikle depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle beton, üzerinde en çok araştırma yapılan yapı malzemelerinden biridir.

Bu kapsamda bir süre önce başlanan protokol çalışmaları neticelendirilip sonuçlandırılmıştır. İnşaat Mühendisleri Odasında imzalanan protokol kapsamında ortak komite kurulmuş ve atılacak adımlar için yol haritası belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.

Ülkemiz gerçeği olan deprem ve yapı kültürümüzün ana unsuru olan betona olan etkileri göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Dünyanın ekonomik açıdan en büyük sektörlerinden biri olan beton sektöründe yaşanan sıkıntıları birlikte ele almayı amaçlayan kurumlar, ülkemizde betonun üretilmesi esnasında kullanılan malzemelerden, sahada kalıba dökülüp istenen kıvama geldiği sürece kadar hatta daha sonra bu kıvamda dayanımın korunup korunmadığını kontrol etmeye değin iş birliği içinde denetleme mekanizmaları kurma kararlılığındadır.”

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