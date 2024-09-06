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İnşaat Mühendisleri Odası “Taşınmaz Mal Krizinin İnşaat Sektörüne Etkisi” Konulu Panel Düzenliyor

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İnşaat Mühendisleri Odası “Taşınmaz Mal Krizinin İnşaat Sektörüne Etkisi” Konulu Panel Düzenliyor
İnşaat Mühendisleri Odası “Taşınmaz Mal Krizinin İnşaat Sektörüne Etkisi” Konulu Panel Düzenliyor

Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türklerin sadece siyasal değil, ekonomik ve sosyal yaşamında da derin izler bırakmaya devam ediyor. Bu etkinin en fazla hissedildiği alanlardan biri olan inşaat sektörü, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs’ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) %6'sını oluşturarak, 74 milyar TL'lik bir ekonomik hacme ulaştı. Bu durum, sektörün yalnızca ekonomik büyüklüğü değil, halkın yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu gözler önüne seriyor.

Son yıllarda Kıbrıs meselesi çerçevesinde yaşanan gelişmeler, inşaat sektöründe belirsizlik ve zorlukları artırdı. Yabancılar için Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası'nda yapılan değişiklikler, Güney Kıbrıs'ta sektörde faaliyet gösteren bazı kişilerin tutuklanması gibi olaylar, sektör üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, İnşaat Mühendisleri Odası, sektörde yaşanan bu zorluklara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 10 Eylül 2024 tarihinde saat 18:00’de Lefkoşa Concord Hotel'de "Taşınmaz Mal Krizinin İnşaat Sektörüne Etkisi" başlıklı bir panel düzenleyecek. Panelde, taşınmaz mal krizinin sektöre olan etkileri ve geleceği detaylı şekilde ele alınacak. Etkinlikte, sektör temsilcileri ve uzmanlar, kamuoyunu bilgilendirici tartışmalar gerçekleştirecek.

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