İnşaat Mühendisleri Odası Tüketim Ekonomisi Yerine Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Uluslararası Konferans Düzenliyor.

“Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülmekte olan “ Yeşil Ekonomi Projesi “ kapsamında Eylül ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Yeşil Ekonomi Konferansının hazırlık çalışmaları başladı

İnşaat Mühendisleri Odası'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"AB tarafından desteklenen “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülmekte olan “ Yeşil Ekonomi Projesi “ kapsamında Eylül ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Yeşil Ekonomi Konferansının hazırlık çalışmaları başlamıştır. Konferansın organizasyonu; KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası öncülüğünde KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanısıra sürdürülebilir turizm sekteründen de temsilcilerin katılımıyla devam eden toplantılar neticesinde; sunum konuları ve yerli/yabancı konuşmacı isimleri belirlenmiştir.

Konferansın amacı; İnşaat sektörü faaliyetleriyle birlikte sektörün etki ettiği tarım ve turizm sektörü faaliyetlerinin tüketim ekonomisine dayalı değil, döngüsel ekonomiye geçişi ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak ayrıca konferans sonunda çıkacak rapor aracılığı ile bu geçişe İnşaat Mühendisleri Odası olarak öncülük ve savunuculuk yaparak gelişimini sağlamaktır."