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İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!

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İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ülkedeki yapıların tasarımına uygun inşa edilip edilmediğinin yasal boşluk nedeniyle denetlenemediğini kaydederek, siyasilere bu konuda gerekli iradeyi gösterme çağrısı yaptı.
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!

Yazılı açıklamasında, dünkü depremle ilgili endişelerini paylaşan Yağcıoğlu, tasarımı yapılan tüm projelerin yürürlükteki deprem yönetmeliği ve ilgili mevzuatlara uygunluğunun İnşaat Mühendisleri Odası’nın vize bürosu tarafından denetlendiğini ancak yapıların tasarımına uygun şekilde yapılıp yapılamadığının denetlenemediğini belirtti.

Yıllardır bu konuda yasal düzenleme talep ettiklerini, umutlarını da siyasilere güvenlerini de kaybettiklerini söyleyen Yağcıoğlu, inşaat mühendisleri tarafından projelendirme ve kontrol yapılmazsa yatırımların güvende olmayacağını vurguladı.

-"Yapılar depremin değil, eksik mühendislik hizmetinin etkisiyle yıkılır"

"Yapılar depremin değil, eksik mühendislik hizmetinin etkisiyle yıkılır” diyen Yağcıoğlu, ülkede mevzuatlara uygun şekilde inşa edilmemiş yapıların deprem risklerinin araştırılmasının, gerekiyorsa güçlendirilmesinin depreme karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri olduğunu ifade etti.

İnşaat mühendislerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu belirten Yağcıoğlu, “Vatandaşlarımız, inşaat mühendislerinden yatırımlarla ilgili gerekli kontrolü yapmasını talep etsin” dedi.

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