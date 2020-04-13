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İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Destek Paketine Eleştiri

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İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Destek Paketine Eleştiri
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Destek Paketine Eleştiri

 İnşaat Mühendisleri Odası, 12 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan destek paketinden, bazı meslek grupları ile inşaat mühendisliği hizmetinin yararlanamayacağını öğrenmekten büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.  

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, her hal ve şartta hükümete destek olan meslek örgütlerine, bu kararın bilimsel ve ekonomik açıklamasının yapılmasını istedi.

Yağcıoğlu açıklamasında, “Mesleğimizin yasaların hangi maddelerine dayanarak dışlandığını, kararların hangi eşitlik ilkesiyle alındığını bizlere ve kamuoyuna açıklayınız. Aksi takdirde bunun adı emeğe saygısızlık ve emek hırsızlığından başka bir şey değildir” ifadelerine yer verdi.

İnşaat sektörünün yükünün kimlerin omuzlarında olduğunu soran Yağcıoğlu, açıklamasında şöyle dedi:

“Yoksa KKTC hükümeti bulaşıcı hastalık nedeniyle memurlarını evde tutmaya çalışırken, hor gördüğü, ekonomik önlem paketinde hiçe saydığı meslek gruplarını yani bizleri sokaklara çıkararak tabiri caiz ise “ensemizden gelir etme” peşinde mi ?

İnşaat Mühendisleri Odası olarak yukarıda dile getirdiğimiz soruların en kısa zamanda ilgililer tarafından cevaplanmasını talep ederiz.”

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