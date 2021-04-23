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İnşaat Mühendisleri Odası'ndan direniş çağrısı

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İnşaat Mühendisleri Odası bir açıklama yayınladı
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan direniş çağrısı

İnşaat Mühendisleri Odası bir açıklama yayınladı:

 

KTMMOB – İnşaat Mühendisleri Odası bir meslek odası olarak kurulmuş olup hiçbir dönemde siyasete karışmamış ve siyasi görüşler ile yönetilmemiştir.

Ancak özellikle son dönemde ülkeyi yönettiğini sanan yöneticilerin başka ülkelerin yönetim şeklini model almasıyla ve bu ülkelerin bu yönetim şekliyle ne duruma geldiklerini görememeleri ile toplumun sınırlarını zorlamakta ve geri dönüşü çok zor zararlar vermektedirler.

Deyim yerindeyse gözleri kararmış şekilde yasa ve hukuk tanımadan, kurum/kuruluşlarını yok sayarak davranıp bunu da normalmiş gibi gösterip topluma empoze etmeye çalışmaktadırlar.

Gelinen noktada verilen mücadele toplumsal varoluş mücadelesi şekline gelmiştir ve Kıbrıs Türk halkının parti, sendika, örgüt gözetmeksizin birleşip buna direnmekten başka şansı kalmamıştır. 

Kuruluş amaçlarımızda da belirtildiği gibi İnşaat Mühendisleri Odası yeri geldiği zaman Kıbrıs Türk toplumu ve üyeleriyle birleşip gelecek nesillerin hayatının teminat altına alınmasına direnecek misyonu üstlenecektir.

Dolayısıyla İnşaat Mühendisleri Odası olarak tüm kesimleri kendi içimizdeki hesap ve kavgaları bir tarafa bırakarak bu mücadelede omuz omuza olmaya davet ederiz.

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