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İnşaat Müteahhitleri Birliği, Girne dağ yolu ile ilgili önerilerde bulundu

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İnşaat Müteahhitleri Birliği, Girne dağ yolu ile ilgili önerilerde bulundu
Gürcafer, geçmişte olduğu gibi bilimsel araştırmadan uzak, iş araçlarına zaman kısıtlaması uygulayarak ve geriye kalan zaman dilimi içerisinde trafiğin daha yoğun ve daha tehlikeli seyir ettiği gerçeğini göz ardı etmemek gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, geçmişte ölümlü kazaların yaşandığı ve dün yine ciddi bir kazanın meydana geldiği Girne dağ yolu ile ilgili ivedi  önlemler alınmasını ve alınacak önlemlerin popülizmden uzak sonuç odaklı olmasını beklediklerini söyledi.

Bu nedenle, yapılacak olan düzenlemeler öncesinde bilimsel araştırma yapılması gerektiğine işaret eden Gürcafer, sorunun çözümünün de bu bilimsel temelde üretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, Girne dağ yolunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik öneriler ortaya koydu. 

Yeni yapılacak yolun projesinin mevcut sosyal ve ekonomik yapı incelenmeden üretilmiş bir proje olması halinde, yol tamamlandıktan sonra da benzer sorunlar yaşanmaya devam edeceğini vurgulayan Gürcafer, söz konusu yolda yaşanan sorunların köklü çözümü için Birlik olarak bazı önlemlerin uygulamaya konmasını istedi.

Gürcafer Birliğin önerilerini şöyle sıraladı:

“Yeni yol tamamlanana kadar yol güzergahındaki hız sınırı maximum 65 km olarak sınırlandırılmalıdır.

İvedi olarak tonaj kontrolü yapılabilecek kantar veya benzeri düzenek kurulmalıdır.

Yol boyunca oluşmuş olan ve esas tehdit unsuru olan dikey ondülasyonlar, kemirici araç konarak kemirilmeli ve geçici yamalama yapmak sureti ile seyir güvenli hale getirilmelidir.

Yeni yol tamamlanana kadar, en az iki ekip olmak üzere, yedi yirmi dört trafik polisi ekiplerince güzergah denetlenmelidir.

Girne ve kuzey sahil bölgesinde bulunan ekonomik hareketlilik ve yatırımlarla ilgili taşımacılık ihtiyacı düzenlenirken trafik yoğunluğu yaratmayacak bir düzenlemeye gidilmelidir.

Yeni yol yapılırken iş araçları ve sivil araçların mümkün olduğunca aynı güzergahı kullanmadan seyir edebileceği bir düzenleme yapılmalıdır.”

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