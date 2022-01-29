İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin Ücretsiz Tadilatına Talip Oldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), İskele’de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatını ücretsiz yapmaya hazır olduklarını duyurdu.
KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bina sıkıntılarının gündeme düşmesi üzerinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantı yaptığı kaydedildi.
Söz konusu toplantıda, sitenin ücretsiz olarak tamir ve tadilatını yapma kararı alındığı ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.