  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin Ücretsiz Tadilatına Talip Oldu

» »
İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin Ücretsiz Tadilatına Talip Oldu
İnşaat Müteahhitleri Birliği, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin Ücretsiz Tadilatına Talip Oldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), İskele’de Sınırüstü yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatını ücretsiz yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bina sıkıntılarının gündeme düşmesi üzerinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantı yaptığı kaydedildi. 

Söz konusu toplantıda, sitenin ücretsiz olarak tamir ve tadilatını yapma kararı alındığı ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık29 Ocak 2022 Cumartesi 17:11
  • Başbakan, Sınırüstü Yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni Ziyaret Etti29 Ocak 2022 Cumartesi 17:10
  • Bakan Amcaoğlu: “Sağlıklı Ve Sorunsuz Bir Şekilde Sınav Tamamlanmıştır”29 Ocak 2022 Cumartesi 16:17
  • Covid-19 Nedeniyle İkinci Ölüm Yaşandı.29 Ocak 2022 Cumartesi 16:05
  • Benzin Fiyatları Daha Da Artacak!29 Ocak 2022 Cumartesi 16:00
  • Mavroyannis: Gelişme Olmazsa Müzakerecilikten Ayrılacağım29 Ocak 2022 Cumartesi 15:54
  • Sucuoğlu: 3 Hemşire Pazartesi Günü İş Başı Yapacak29 Ocak 2022 Cumartesi 15:44
  • 2021’ de KKTC’ den Güney’ e 6,1 Milyon Euro Değerinde Emtia İhraç Edildi29 Ocak 2022 Cumartesi 15:01
  • Sucuoğlu: Devlet Bir Hata Yaptı, Göz Ardı Etti29 Ocak 2022 Cumartesi 14:13
  • Amcaoğlu: Sınav, Sağlıklı ve Sorunsuz Bir Şekilde Tamamlanmıştır29 Ocak 2022 Cumartesi 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti