İnşaat Müteahhitleri Birliği Lefkoşa’da İmar Planı eylemi düzenliyor.
Eylemciler belli başlı bölgelerde toplanarak Başbakanlığa hareket ediyor.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) , Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı bu sabah Lefkoşa’da araç eylem gerçekleştiriyor.
4 ayrı noktada buluşan eylemciler saat 10.30’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket etmeye başladı. Eyleme yaklaşık 200 iş ve özel araçlarla katılan müteahhitler kornalara basarak meclis önünden geçerek başbakanlık önüne gidiyor.
Birlik Başkanı Cafer Gurcafer, yaptıkları eylemin en büyüğü olduğunu belirterek bakanlık önüne 1000 aracın gelmesinin beklendiğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.