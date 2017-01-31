İnşaat Müteahhitleri Birliği merkez binasını büyütüyor

Birlikten verilen bilgiye göre, bu amaçla açılan “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binası İlave Tadilat İşleri Yapım Projesi” ihalesini Hüseyin Umay Estate & Construction LTD. kazandı.
Taraflar arasında ihale sözleşmesi dün imzaladı. Sözleşmeye Hüseyin Umay Estate & Construction LTD. Direktörü Hüseyin Umay ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer imza koydu.
İhale kapsamında ek ofisler ve toplantı salonları yapılacak.
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