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İnşaat Müteahhitleri Birliği merkez binasını büyütüyor

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İnşaat Müteahhitleri Birliği merkez binasını büyütüyor
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “genişleyen kadrosu ve yeni birimleri ile daha etkin hizmet verebilmek” amacıyla Lefkoşa Yenişehir'de bulunan merkez binasını büyütüyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, bu amaçla açılan “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binası İlave Tadilat İşleri Yapım Projesi” ihalesini Hüseyin Umay Estate & Construction LTD. kazandı.

Taraflar arasında ihale sözleşmesi dün imzaladı. Sözleşmeye Hüseyin Umay Estate & Construction LTD. Direktörü Hüseyin Umay ile KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer imza koydu.

İhale kapsamında ek ofisler ve toplantı salonları yapılacak.

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