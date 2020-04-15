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İnşaat müteahhitleri birliği: “sağlık alt yapısı olarak hazır değiliz

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İnşaat müteahhitleri birliği: “sağlık alt yapısı olarak hazır değiliz.17 nisan'da açılabilmemiz mümkün değil”
İnşaat müteahhitleri birliği: “sağlık alt yapısı olarak hazır değiliz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkedeki sağlık altyapısının olası bir Koronavirüs salgınına karşı hazır olmadığını, bu nedenle inşaat sektörünün 17 Nisan’da açılmasının mümkün olmadığını açıkladı. 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık alt yapısı olarak hazır değiliz ve bu nedenle 17 Nisan diye telaffuz edilen tarihte açılabilmemiz mümkün değildir” dedi.

KKTC olarak, Covid-19 salgını açısından diğer ülkelere kıyasla iyi durumda olunduğunu belirten Gürcafer,  bunda virüsün yayılmasına çok fırsat vermeden kapanma kararı alınması ve  izolasyon kurallarına toplum olarak gösterilen uyumun virüsle mücadelede elde edilen başarı bakımından en önemli etken olduğunu kaydetti.

En gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerin dahi salgına karşı yetersiz kaldığına işaret eden Gürafer, 
“Ancak, geçen sürede sağlık alt yapımızdaki eksikliklerin yeterince giderilmediği, giderilme çalışmalarına devam edildiği ve olası bir salgında sağlık altyapımızın çökebilme olasılığının hala daha yüksek risk taşıdığını gerek sağlık bakanlığımız gerekse bilim kurulu ve diğer bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerden tespit etmiş bulunmaktayız” dedi.

“HÜKÜMET CAN GÜVENLİĞİNDEN DE SORUMLU. TEDBİRLERİ GEVŞETEREK HERHANGİ BİR AÇILIMA GİDİLMESİ BÜYÜK RİSK”

Hükümetin can güvenliğinden de sorumlu olduğunun altını çizen Gürcafer, “Hal böyle iken, tedbirleri gevşeterek herhangi bir açılıma gidilmesi büyük risk içermektedir. Tam anlamıyla hazır olmadan gerçekleşecek bir açılım, önünün alınması hususunda umut verici noktaya gelmiş olduğumuz virüsle mücadelede tüm çabaları çöpe atıp bizi bir felakete sürükleme riski taşımaktadır. Böylesi bir hatanın vebali çok ağır olur. Bir tek insanımızın bile hastalanmasına veya can kaybına uğramasına yönelik zafiyet içerisinde olmamalıyız” dedi.

“SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA YARDIMA HAZIRIZ”

Bu noktada yapılması gerekenin sağlık alt yapısını nisan sonuna kadar güçlendirmek, bilahare açılımı planlamak olduğunu kaydeden Gürcafer,  Birlik olarak sağlık altyapısının güçlendirilmesi hususunda yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Gürcafer, ayrıca üye firma çalışanlarının yeni koşullara göre adaptasyon amaçlı eğitime de ihtiyaçları olacağını belirtti.

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