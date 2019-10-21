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İnşaat Müteahhitleri Birliğinden açıklama:“İnşaat dosyalarında artış yaşandı”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin inşaat sektörünün 2018 yılına ait rakamsal verileri içeren “Veri Bankası Kitapçığı” çalışması sonuçlandı.
İnşaat Müteahhitleri Birliğinden açıklama:“İnşaat dosyalarında artış yaşandı”

Buna göre, 2013 – 2018 döneminde, ülke genelinde inşaat dosyası rakamlarında düzenli bir artış olduğu saptandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada Birliğin, her yıl, KKTC inşaat sektörünün genel durumunu rakamsal verilerle ortaya koyabilmek amacıyla, kaymakamlıklar ve belediyelerin imar birimlerince kayıt altına alınan inşaat dosyaları verilerini harmanlayıp, tablo ve grafikler yardımıyla “Veri Bankası Kitapçığı” hazırladığı hatırlatıldı.

2013 yılında 2 bin 92 adet olarak tespit edilen inşaat dosya sayısının 2018 yılında 2 bin 873 adet seviyesine ulaştığının ortaya konduğu çalışmada, 2013 – 2018 döneminde 14 bin 179 inşaat dosyası için izin alınarak yerel yönetim makamlara başvurulduğu belirtildi.

“Yatırımlarda Kullanım Tercihleri” ile “Yapı Yükseklik Tercihleri”nin de incelendiği çalışmada şu sonuçlara varıldı:

Yatırımlarda Kullanım Tercihleri:

- 12,804 adet ve %86,46 oranında Konut Yatırımları,
- 1,586 adet ve %10,69 oranında Ticari Yatırımlar,
- 65 adet ve %0,42 oranında Turizm ve Eğlence Yatırımları,
- 9 adet ve %0,06 oranında Sağlık Yatırımları,
- 32 adet ve % 0,21 oranında Eğitim Yatırımları,
- 104 adet ve % 0,69 oranında Sanayi Yatırımları,
- 14 adet ve %0.09 oranında Kamu Yatırımları,
- 194 adet ve % 1,29 oranında Yüzme Havuzu inşaatı,

Yapı Yükseklik Tercihleri:

- % 49 oranında zemin kat seviyesinde inşaat,
- % 34 oranında iki kat seviyesinde inşaat,
- % 17 oranında üç kat ile on iki kat arası seviyesinde inşaat.

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