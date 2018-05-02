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İnşaat sektöründe sürdürülebilir büyüme için “BIM”

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Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çalışma modelinin yanısıra teknoloji anlamında da bir ilki gerçekleştiriyor.
İnşaat sektöründe sürdürülebilir büyüme için “BIM”

Mimari yazılımdan öte, bilgi yönetim sistemi olan ve disiplinlerarası çalışan yüksek seviye teknoloji sistemi  Yapı Bilgi Modellemesi’ni  (BİM’i), Kuzey Kıbrıs’a getiriyor.

Limasol GYO koordinatör ve hukuk müşaviri  Meryem Gündüz, BİM sistemini kullanarak  yeni projeler tasarladıklarını belirtti. Bu sistemi kullanarak  projede çalışan tüm birimlerin senkronize şekilde çalışmasını ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesini sağlayacaklarını  belirtti. Gündüz ayrıca, BİM sayesine projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasında tespit etmeyi sağlayabileceklerini böylelikle de işlerin tekrarlanmasını engelleyerek  zaman ve ekstra masraf kaybını tamamen engelleyeceklerini  söyledi.

Amerika, Türkiye ve Kazakistan gibi birçok farklı ülkede birçok başarılı projelere imza atmış ünlü mimar Özkan Karababa Limasol GYO Merkez ofisinde yaptığı açıklamada, BİM ile sanal ortamda tüm binayı inşaa edeceklerini  ve birçok analiz testerini proje aşamasında yapabileceklerini belirtti. Karababa ayrıca Amerika ve özellikle de İngiltere’de çoğu inşaatın BİM ile yapıldığına dikkat çekerek, Londra Belediyesi’nin BİM sistemi kullanmadan yapılan inşaatlara izin vermediğini belirtti.

Karababa, Kuzey Kıbrıs’taki  mimar ve mühendislerin de BİM kulllanarak kendi işlerini daha hızlı  yönetebileceklerini ve inşaat aşamasında inkişafı kolaylaştırabileceklerini söyledi. Bu yüksek seviye teknolojiyi  Kıbrıs’taki  mimarlara öğretmek üzere hizmet sunacaklarını da belirtti.  

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