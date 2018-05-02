İnşaat sektöründe sürdürülebilir büyüme için “BIM”

Mimari yazılımdan öte, bilgi yönetim sistemi olan ve disiplinlerarası çalışan yüksek seviye teknoloji sistemi Yapı Bilgi Modellemesi’ni (BİM’i), Kuzey Kıbrıs’a getiriyor.

Limasol GYO koordinatör ve hukuk müşaviri Meryem Gündüz, BİM sistemini kullanarak yeni projeler tasarladıklarını belirtti. Bu sistemi kullanarak projede çalışan tüm birimlerin senkronize şekilde çalışmasını ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesini sağlayacaklarını belirtti. Gündüz ayrıca, BİM sayesine projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasında tespit etmeyi sağlayabileceklerini böylelikle de işlerin tekrarlanmasını engelleyerek zaman ve ekstra masraf kaybını tamamen engelleyeceklerini söyledi.

Amerika, Türkiye ve Kazakistan gibi birçok farklı ülkede birçok başarılı projelere imza atmış ünlü mimar Özkan Karababa Limasol GYO Merkez ofisinde yaptığı açıklamada, BİM ile sanal ortamda tüm binayı inşaa edeceklerini ve birçok analiz testerini proje aşamasında yapabileceklerini belirtti. Karababa ayrıca Amerika ve özellikle de İngiltere’de çoğu inşaatın BİM ile yapıldığına dikkat çekerek, Londra Belediyesi’nin BİM sistemi kullanmadan yapılan inşaatlara izin vermediğini belirtti.

Karababa, Kuzey Kıbrıs’taki mimar ve mühendislerin de BİM kulllanarak kendi işlerini daha hızlı yönetebileceklerini ve inşaat aşamasında inkişafı kolaylaştırabileceklerini söyledi. Bu yüksek seviye teknolojiyi Kıbrıs’taki mimarlara öğretmek üzere hizmet sunacaklarını da belirtti.