İnşaat sektöründe yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda inşaat sektöründe çalıştırılmak üzere yurtdışından getirilecek yabancı işçilerin ön izin başvurularının “gerekli önlemler alınana kadar” bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda inşaat sektöründe çalıştırılmak üzere yurtdışından getirilecek yabancı işçilerin ön izin başvurularının “gerekli önlemler alınana kadar” bir süreliğine durdurulduğu belirtildi.

İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durduruldu.

İnşaat sektöründe yapılan çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınana kadar bu kararın süresi geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetlemelerin süreceğini duyurdu.