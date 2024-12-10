İnşaat Şirketinde Çalışan Kira Gelirlerini Çaldı

Mayıs-Aralık 2024 tarihleri arasında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.B. (30 yaşında, erkek), şirket adına kiralanan apartman dairelerinin kira bedeli olarak müşterilerden tahsil ettiği toplam 63.500 ABD dolarını şirket hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdi.
Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmada, A.B. tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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