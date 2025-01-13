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İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Amca’dan eylem uyarısı

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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, sektörün içinde bulunduğu sorunların katlanarak devam ettiğini ifade ederek, eylem uyarısında bulundu.
İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Amca’dan eylem uyarısı

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, sektörün içinde bulunduğu sorunların katlanarak devam ettiğini ifade ederek, eylem uyarısında bulundu.

Amca yaptığı yazılı açıklamada, “Artık hiçbir sorunumuzu çözemez hale geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkilerimiz kopma noktasında” dedi.

Üyelerin işçi izinlerinin uzatılması veya yatay geçiş talepleri olduğunu ancak işlemlerin bakanın inisiyatifine bağlı hale geldiğini savunan Amca, net bir kriter belirlenip, işlemlerin bu yol haritasına göre yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

İş gücü eksikliği ve sektörde yaşananların etkilerine değinen Amca, “Yabancılara ev satışlarının engellenmesiyle sorunlar daha da büyüdü. Kendi içimizde yarattığımız problemlerle taşeronlar batma noktasına geldi” dedi.

Birliklerin işlevsiz hale getirilmek istendiğini ileri süren Amca, “Oysa birlikler üyelerini bir arada tutar, piyasayı denetler, hem üyelerinin hem de devletin ihtiyaçlarını karşılar. Bugün vergiler, sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı gibi yükümlülüklerin düzgün şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

2007’den itibaren başarıyla yürütülen bir protokol sayesinde kayıt dışı işçiliğin minimize edildiğini, ancak son dönemde bu düzenin bozulduğunu savunan Amca, “Altı aydır işlemler yavaşlatıldı, son bir ayda ise tamamen durmuş durumda. Bakanlıkta yetkin personel kalmadı, bu da işleri tamamen aksatıyor. Protokol iptal edildiği için kayıt dışılıkla yeniden karşı karşıyayız.” dedi.

Yasal süreler içinde işlem yapılması, net kriterler belirlenmesi ve istikrarlı bir sistem talebinde bulunan Osman Amca, sorunların çözümü için Başbakan Ünal Üstel’e de başvurduklarını belirtti.

Biriken sorunlara çözüm isteyen Amca, “Aksi takdirde üyelerimizin yoğun baskısıyla eylem kararı alacağız. Biz sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz ama artık sabrımız tükeniyor. Çalışan ve işveren zarar görürse bu, devleti de etkileyecek. İnşaat sektörü çökerse, sonuçları çok ağır olur” dedi.

Amca, hükümetin daha bilinçli ve sorumlu bir yaklaşımla hareket etmesini beklediklerini kaydetti.

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