İnşaatın 2.Katından Düşen Hacı Durukhan Yaşamını Yitirdi,Tedbir Almayan İşveren Tutuklandı

Olayda yaralanan Hacı DURUKHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

27.04.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında, O.U.(E-58)’nun mahiyetinde işçi olarak çalışan Hacı DURUKHAN (E-63)’ı gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği sırada Hacı DURUKHAN’ın dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

Olayda yaralanan Hacı DURUKHAN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. O.U.(E-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.