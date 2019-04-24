İnşaatlar da, iş 'kazaları' da tam hız: Biri ağır iki yaralı



1. 23.04.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde yapımı devam etmekte olan yeni ceza evi inşaat alanı içerisinde merdiven üzerinde çalışmakta olan Merdan ALİYEV (E-34) dengesini kaybetmesi sonucu 1.50 metre yükseklikteki beton zemine düşerek yaralandı. Merdan ALİYEV kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kaburgalarında çoklu kırık ve akciğerinde zedelenme teşhisi ile müşahede altında alındı.



Yine 23.04.2019 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Hamitköy’de Sami Karasalih Ltd tarafından yapımı devam eden bir inşaatta merdiven üzerinde çalışmakta olan Menir KARAAĞAÇ (E-57), merdivenin ayağının kayması

sonucu 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Menir KARAAĞAÇ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor