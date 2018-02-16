İnşaatlarda denetimler sürüyor..."Kriz masası ikinci toplantısını yaptı”

“8 günde 65 iş yeri denetlendi 44 iş yeri kapatıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için 5 Şubat 2018 tarihinde oluşturulan “Kriz masası” bugün saat 15.00’te yeniden toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakanlık adına Müsteşar Erçin Tekakpınar ve Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, İnşaat Mühendisleri Odasını temsilen Gülcan Yalınca, Mimarlar Odası Birliği Başkanı Türker Aktaç, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Erdim Oras ve Öğretim üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.Mürüde Çelikağ katıldı.



Toplantıda, Strateji Eylem Planı’nın kısa, orta ve uzun vadede oluşturulması kararı alındı. Toplantıda ayrıca, inşaat çalışma faaliyetlerinin, hafta içi çalışma saatlerine de bir sınırlama getirilmesi konusunda bilgi alış verişi yapıldı.

Kriz masasının bir sonraki toplantısı 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

“8 günde 65 iş yeri denetlendi 44 iş yeri kapatıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için 5 Şubat 2018 tarihinde oluşturulan “Kriz Masası”nın ardından ülke genelinde toplam 65 iş yerini denetledi, 44 iş yeri kapatıldı, 21 iş yerine uyarı verildi ve bu işyerlerinin sadece 7 tanesi yeniden açıldı.

Denetimler bu hafta da devam edecek. Pazar günleri inşaat faaliyetlerine Bakanlık tarafından gelen taleplere 18 Şubat Pazar günü için de izin verilmedi. Faaliyette bulunan inşaatların vatandaşlar tarafından Bakanlığın facebook hesabına (resim ve adresle) veya bölge polisine ihbar edilmesi istendi.



KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,7- 15 Şubat 2018 tarihleri arasında 65 iş yerini denetledi, 44 iş yerini kapatıldı, 21 iş yerine uyarı verildi ve bu işyerlerinin sadece 7 tanesi tanesi yeniden açıldı.

Lefkoşa: 29 işyeri denetlendi, 21 işyeri kapatıldı, 4 işyeri yeniden faaliyete başladı, 8 işyerine uyarı verildi.

Girne: 12 işyeri denetlendi, 9 işyeri kapatıldı, 3 işyerine uyarı verildi. 2 işyeri yeniden

faaliyete başladı.



Mağusa: 17 işyeri denetlendi, 8 işyeri kapatıldı, 9 işyerine uyarı verildi, 1 işyeri yeniden açıldı.

Güzelyurt: 7 işyeri denetlendi, 6 işyeri kapatıldı, 1 işyeri uyarı verildi.

Toplam 65 işyeri denetlendi. Bunların; 44 İşyeri kapatıldı, 21 işyerine uyarı verildi,

7 iş yeri yeniden açıldı.



Ayrıca, 6 Şubat 2018 tarihinde iş kazası tahkikatı sonrası bir iş yeri Girne Bölgesinde kapatıldı. Girne’de iş kazasından dolayı daha önce kapatılan bir iş yeri açıldı.