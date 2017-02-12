Girne Belediyesi, “Bina Güvenliği ve Yapı Denetimi” uygulamasına Şubat ayı itibarıyla başladı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Binalarda yapı denetimi çağdaş bir ülke ve sağlıklı bir inşaat sektörüne ulaşmak için gerekli bir sistemdir.” dedi.

Girne Belediyesi, “Bina Güvenliği ve Yapı Denetimi” uygulamasına Şubat ayı itibarıyla başladı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, inşaat ruhsatına başvuru aşamasında odalardan alınan kontrollük belgelerine ek olarak, Belediye İmar Bölümü’nden “İşe başlama belgesi” almadan önce inşaata başlanamayacağına dair beyan imzalanması gerektiği belirtildi.

İnşaata başlama sürecinde mal sahibinin Girne Belediyesi’ne Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden onaylı İnşaat Müteahhitliği Belgesini sunarak, “İşe başvuru belgesi” alması gerektiği, başvuru onaylandıktan sonra ise Kontrol Mimarı, Kontrol İnşaat Mühendisi, Müteahhit ve Belediye İmar Şubesi Teknik Elemanları ile birlikte kontrolün onaylandığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, bu meslek gruplarından birinin eksik olması halinde “İşe başlama belgesi” verilmeyeceği, birim oluşturularak denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.



“İnşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş olacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapı denetiminin önemine işaret ederek, özellikle hızlı yapılaşma olan belediye sınırları içerisinde bunun daha da önem teşkil ettiğini vurguladı. Güngördü, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile çeşitli toplantılar yaptıklarını ve denetimlerin başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Güngördü, “Binalarda yapı denetimi çağdaş bir ülke ve sağlıklı bir inşaat sektörüne ulaşmak için gerekli olan bir sistemdir. Bu sistem yapıların mimar ve mühendisler sorumluluğunda ve kontrolünde inşa edilmesi sağlamak hedeflenir. Böylece inşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş de olunacaktır” dedi.