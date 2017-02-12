 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

“İnşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş olacak”

» »
“İnşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş olacak”
Girne Belediyesi, “Bina Güvenliği ve Yapı Denetimi” uygulamasına Şubat ayı itibarıyla başladı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Binalarda yapı denetimi çağdaş bir ülke ve sağlıklı bir inşaat sektörüne ulaşmak için gerekli bir sistemdir.” dedi.

Girne Belediyesi,  “Bina Güvenliği ve Yapı Denetimi” uygulamasına Şubat ayı itibarıyla başladı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, inşaat ruhsatına başvuru aşamasında odalardan alınan kontrollük belgelerine ek olarak, Belediye İmar Bölümü’nden “İşe başlama belgesi” almadan önce inşaata başlanamayacağına dair beyan imzalanması gerektiği belirtildi.
İnşaata başlama sürecinde mal sahibinin Girne Belediyesi’ne Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden onaylı İnşaat Müteahhitliği Belgesini sunarak, “İşe başvuru belgesi” alması gerektiği, başvuru onaylandıktan sonra ise Kontrol Mimarı, Kontrol İnşaat Mühendisi, Müteahhit ve Belediye İmar Şubesi Teknik Elemanları ile birlikte kontrolün onaylandığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, bu meslek gruplarından birinin eksik olması halinde “İşe başlama belgesi” verilmeyeceği, birim oluşturularak denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.
 

 

“İnşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş olacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapı denetiminin önemine işaret ederek, özellikle hızlı yapılaşma olan belediye sınırları içerisinde bunun daha da önem teşkil ettiğini vurguladı. Güngördü, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile çeşitli toplantılar yaptıklarını ve denetimlerin başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 

Güngördü, “Binalarda yapı denetimi çağdaş bir ülke ve sağlıklı bir inşaat sektörüne ulaşmak için gerekli olan bir sistemdir. Bu sistem yapıların mimar ve mühendisler sorumluluğunda ve kontrolünde inşa edilmesi sağlamak hedeflenir. Böylece inşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş de olunacaktır” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuk partisine geri sayım başladı!08 Şubat 2017 Çarşamba 15:10
  • Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği’nde masal atölyesi gerçekleştirildi07 Şubat 2017 Salı 15:38
  • 57 yaşında hayata gözlerini yumdu...07 Şubat 2017 Salı 14:06
  • Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği Resim Atölyesi’yle başladı05 Şubat 2017 Pazar 11:08
  • Asfalt çalışması yapılacak...05 Şubat 2017 Pazar 09:54
  • Dikmen'de hırsızlık04 Şubat 2017 Cumartesi 09:31
  • Esentepe uyuşturucu baskını,3 tutuklama04 Şubat 2017 Cumartesi 09:19
  • "Girne esnafı, turizmden beklediği payı alamıyor"03 Şubat 2017 Cuma 14:30
  • Girne’de alkollü içki satış ruhsatları yenilenecek01 Şubat 2017 Çarşamba 15:02
  • Şişede durduğu gibi durmadı!01 Şubat 2017 Çarşamba 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti