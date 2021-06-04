İnşaatta Çalışan Şefket Gül 3 Metre Yükseklikten Düştü, Şu An Yoğun Bakımda

PGM'den açıklama:
03.06.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Tatlısu'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışmakta olan Şefket GÜL (E-30) birinci kata çıkan beton merdivenler üzerinde sıva yaptığı bir esnada dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Şefket GÜL kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kafa tası kırığı ve beyin kanaması teşhisi nedeni ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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