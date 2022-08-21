İnşaatta çalışırken duvar üzerine yıkıldı.. 2 kişi tutuklandı...

20.08.2022 tarihinde, saat 09:40 sıralarında, Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan Uğur GÜN (E-42) ve E.Ö.(E-57), hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarını hilti (Kango) ile yıkım yaptıkları sırada duvarın Uğur GÜN’ün üzerine yıkılması sonucu konu şahıs ağır şekilde yaralanmıştır. Uğur GÜN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada olayda ihmali görülen M.K. (E-47) ve E.Ö. (E-57) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.