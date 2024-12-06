İNŞAATTA İŞ KAZASI

05 Aralık 2024 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir araç park yeri inşaatında iş kazası meydana geldi. İnşaatta iskele üzerinde kalıp işi yapan Zafer Özdoğan (E-29), dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü ve yaralandı.
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özdoğan’a sağ bacağında kırık teşhisi konuldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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