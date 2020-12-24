İnşaattan malzeme çaldılar!

12-22.12.2020 tarihleri arasında, Dipkarpaz’da Osman Bey Sokak üzerinde inşaat tadilatı devam etmekte olan ikametgah içerisinden Mehmet GÜNGÖR’e ait 9 adet muhtelif ebatlarda kalıp tahtası, 11 adet demir kelepçe ve 1 adet su terazisi çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen W.M. (E-25) ve M.Z. (E-26), tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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