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İnşaattan malzeme ve kablo çaldılar

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Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi dün mahkemeye çıkarıldı.
İnşaattan malzeme ve kablo çaldılar

Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Abdülhalim Ölmez, Halit Ölmez, İbrahim Demirelişçi dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 2020 yılı Ekim ayında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaatın ana giriş kapısını kırıp, 300 TL hasar verdikten sonra içeri giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların inşaattan 600 TL değerinde izmirillo makinasını,  2 bin 250 TL değerinde bakır kablo kesip çaldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 30 Kasım 2020 tarihinde ise Boğazköy’de Çam Sokak üzerinde bulunan ev inşaatından 8 bin TL değerinde iki matkap, iki adet kırıcı ve bir adet izmirillo makinası çaldıklarını kaydetti.

Polis, hırsızlıkların bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların önceki gün Boğazkö’de tespit edilip, gözaltına alındıklarını söyledi. 

Girne ve çevresinde birçok benzer vaka meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu meselelerle bağları olup olmadığının da araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

 

Mahkeme talebi kabul etti.

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