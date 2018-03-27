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İnsafları kalmadı!..

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KKTC’de et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, Güney Kıbrıs’tan kaçak et getiren bazı kasap ve aracıların öldürdükleri yaşlı domuzların etlerini Kuzeye getirdikleri ve kıyma olarak çeşitli yerlerde kullandıkları öne sürülüyor.
İnsafları kalmadı!..

Taner ULUTAŞ

Polisin denetlemeleri sonrasında sıklıkla yakaladığı, Güney’den kaçak et getiren bazı kasaplara ve aracılara verilen cezaların da caydırıcı olmaması nedeniyle, et kaçakçılığının artarak devam ettiğine vurgu yapılıyor.

Güney Kıbrıs’tan kaçak et getirenlerin insaf sınırlarını aşarak yaşlı domuz ve artık kesime bile gidemeyecek büyük baş hayvanların etlerini KKTC’ye getirmeye başladıkları, bu etleri kıyma yaparak birçok lokantada kullandıkları öne sürülüyor.

Akıncılar Köyünden (İsmi bizde saklı) güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Güney’den kaçak olarak getirilen etlerin büyük kısmı Luricina’dan getiriliyor. Bu işi yapanların birçoğunun yakalanmasına ve cezaya çarptırılmalarına rağmen, yapılan işin karı büyük olduğu için artarak devam ediyor. Ancak getirilen etler insan sağlığını tehlikeye atacak duruma getirildiği için bu işe artık sıkı denetim getirilerek cezaların da caydırıcı olması gerekmektedir dedi.

Ayni kaynak açıklamalarına devamla, bu işi yapanların insafları kalmadı. Güney Kıbrıs’ta anlaştıkları Rumlar ile yaşlı domuzları öldürerek onların etleri ile yaşlı öküz ve ineklerin etlerini Kuzey’e getiriyorlar. Domuzların etleri beyazdır. Dana eti gibi kırmızı değildir. Bu nedenle boyunlarına bir bıçak sokarak öldürülüyor. Öldürdükleri domuzları iki saat kadar kanı eti kırmızıya döndürmesi için bekletiyorlar. Sonra etini alıp Kuzey’e getiriyorlar. Kıyma yaparak çeşitli yerlerde yaşlı inek etleri ile kullanıyorlar ifadesinde bulundu.

Domuzun eti kıymaya dönüşünce bunu kimse anlamıyor. Denetimden geçmediği için insan sağlığına zararlı olup olmadığı da bilinmiyor diyen ayni kaynak, arkadaşım olan ve bu işleri bilen bir Rum bile bu duruma isyan ederek bana kesilen domuzların fotoğraflarını gönderdi. Kuzeydeki hükümet bu işe el atsın insanlara yazıktır. İnsanları hasta etmesinler dedi.

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