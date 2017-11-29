“İnşallah arkası gelir”

Kendi sahalarında rakip Lefke karşısında elde edilen 2-1’lik galibiyeti “İhtiyacımız olan bir galibiyet” olarak nitelendiren Gençlik Gücü Asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu, “İnşallah bu galibiyetin arkası da gelir” dedi.

Gençlik Gücü futbol takımının iki hafta aradan sonra yeniden elde ettiği galibiyete en çok sevinen Asbaşkan Serdal Isladırcıoğlu oldu. Baf Ülkü Yurdu ve Binatlı mağlubiyetleri ile bir anda puan cetvelinin altlarına düşen Gençlik Gücü, 10’uncu haftada Lefke karşısında elde ettiği 2-1’lik galibiyetle puan cetvelinin 10’uncu sırasında yer almayı başardı.

Lefke galibiyetini “İhtiyacımız olan bir galibiyet” olarak nitelendiren Gençlik Gücü Asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu, “İnşallah bu galibiyetin arkası da gelir” dedi.

Yeşil beyazlı Gençlik Gücü’nde futbolcu, yönetim ve taraftarın kenetlendiğine işaret eden Isladırcıoğlu, “Oynan futbola göre10 maçta 11 puan bizim için başarı değildir. Takımımız bir galibiyet serisi yakalayabilecek güçtedir” şeklinde konuştu.

Gençlik Gücü’nün 11’inci haftada Bostancı deplasmanında Yalova ile oynayacağının hatırlatılması üzerine ise Asbaşkan Isladırcıoğlu, “Takımımız Yalova’dan puan veya puanlarla dönmeyi başarırsa, özgüvenimiz de artacak ve daha çok galibiyet sevinci yaşayabileceğiz” dedi.