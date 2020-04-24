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‘İnşallah bizlerin gayretleri, Allah’ın yardımıyla bir süre sonra bu süreci başarı ile geride bırakacağız’

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‘İnşallah bizlerin gayretleri, Allah’ın yardımıyla bir süre sonra bu süreci başarı ile geride bırakacağız’
‘İnşallah bizlerin gayretleri, Allah’ın yardımıyla bir süre sonra bu süreci başarı ile geride bırakacağız’

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından Ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında;

“HAYIRLI RAMAZANLAR DİLİYORUM; Değerli kardeşlerim İslam alemince 11 ayın sultanı kabul edilen Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu hep birikte yaşıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle bu Ramazan ayına büyük ölçüde evlerimizde ve bazı kısıtlamalarla giriyoruz. İnşallah bizlerin gayretleri, Allah’ın yardımıyla bir süre sonra bu süreci başarı ile geride bırakacağız.Tüm halkımıza, ulusumuza, İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyor, herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum….”

dedi.

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