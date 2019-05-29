İnsan bedeninin varoluşu seramikte hayat buluyor

Seramik Sanatçısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Vedia Okutan’ın 50 parçadan oluşan “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An adlı kişisel seramik sergisi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 31 Mayıs 2019 Cuma, saat 11.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Sanatçının sergide yer alacak çalışmalarının bir kısmında, insanın bir sistemler topluluğu olan bedeni ve onun temel çatısını oluşturan iskeleti ele alınarak incelenmiş ve sanatsal biçimlere dönüştürülmelerindeki süreç ve aşamalar irdelendi. Sergi çalışmaları, yüzyıllar boyunca insanın sanata konu olan