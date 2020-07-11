İnsan beynini bilgisayara bağlayacak Neuralink'in ayrıntıları palyaşılacak

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın ve özel uzay şirketi SpaceX'in de başında bulunan teknoloji girişimcisi, Perşembe attığı tweet'te girişimin temel hedefinin insan beyninin yapay zekayla rekabet etmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Görünüşe göre yapay zekayla rekabete atıfta bulunan Musk, "Onları yenemiyorsanız, onlara katılın: Neuralink'in görev tanımı" dedi.

İLERLEME GÜNCELLEMESİ 28 AĞUSTOS

Geçen yıl yaptığı sunumda Musk, insanların "nihayetinde yapay zekayla bir tür ortakyaşam elde etmesine" olanak sağlamadan önce birinci nesil cihazların Parkinson gibi beyin hastalıklarını tedavi etmek için kullanılacağını söyledi.

Teknolojiyi tanımlayan tanıtım yazısı, her biri saç telinden daha ince binlerce "esnek elektrot ipliği" aracılığıyla küçük bir çipin beyne nasıl bağlandığını detaylı biçimde anlattı.

Sistemin bir versiyonu fareler ve maymunlar üzerinde çoktan test edildi. Tüm detaylar kamuya açıklanmamış olsa da insan deneylerinin de bu yıl başlaması planlanmıştı.

Musk, güçlü bir yapay zekanın geliştirilmesinin insanlık açısından en büyük varoluşsal tehditlerden biri olacağına dair inancını sık sık dile getiriyor.

Musk önümüzdeki birkaç on yıl içinde insanlığın yapay zekanın çok gerisinde kalabileceği makinelerin insanları şu anda insanların evcil hayvanları gördüğü gibi görebileceği konusunda uyarıyor.

Neuralink teknolojisinin gelişimiyle, insan beyninin hesap gücünün büyük ölçüde artmasını sağlayarak bununla ilgilenilmesi amaçlanıyor.

Musk, bu yıl Neuralink teknolojisinin önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde insan dilini demode hale getireceğini söylemişti.

Musk, Joe Rogan'ın podcast'inde, "Konuşmana gerek kalmayacak... Duygusal nedenlerle yine de yapabiliriz" demişti. “Çok hızlı ve çok daha kesin biçimde iletişim kurabileceksiniz… Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda The Matrix'teki gibi bir şey olurdu. Farklı bir dil mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin.”