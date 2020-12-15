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İnsan DNA'sındaki 5 genin koronavirüs ile bağlantısı ortaya çıktı

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İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, insan DNA'sında bulunan beş genin Kovid-19'u şiddetli geçirmeyle bağlantısı olduğu açıklandı.
İnsan DNA'sındaki 5 genin koronavirüs ile bağlantısı ortaya çıktı

2 bin 700 Kovid-19 hastasının DNA'sı incelenerek yapılan araştırmada, bu beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğu belirtildi. Bu genlerin, IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler olduğu belirtildi.

Bilim dünyasında koronavirüs ailesiyle ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Bilim insanları, Kovid-19'a yakalanma riski taşıyan kişileri tedavi edecek ilaçlar üzerine çalışırken, DNA'da bulunan beş anahtar genin şiddetli geçirilen Kovid-19 ile bağlantılı olduğunu belirtti.

2 BİN 700 KİŞİ İNCELENDİ

Edinburg Üniversitesi tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 Kovid-19 hastası incelendi. Hastaların DNA'sını inceleyen ekip, beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğunu açıkladı.

Araştırmanın eşbaşkanlığını yapan Edinburgh Üniversitesi'nde kritik bakım tıbbında akademik bir danışman olan Kenneth Baillie, "Sonuçlarımız, hangi ilaçların klinik testler için listenin en üstünde olması gerektiğini hemen vurguluyor" dedi.

BU GENLERE UYGULANACAK TEDAVİ VİRÜSÜ ENGELLEYEBİLİR

Baillie, "IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler, neden bazı insanların Kovid-19 olup bazılarının olmadığını kısmen açıklıyor" ifadelerini kullanırken, Nature dergisinde yayınlanan bulgulara göre, tespit edilen belirli genlere uygulanacak potansiyel ilaç tedavilerinin virüsü engelleyebileceği belirtildi.

GENİN AKTİVİTESİNDEKİ ARTIŞ KOVİD-19'A KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Kenneth Baillie, "Kovid-19'u genler yardımıyla engelleyebilmemiz sağlayacak ilaçlar arasında en fazla potansiyele sahip olanlar, Eli Lilly tarafından da geliştirilen artrit ilacı baricitinib'i içeren Jak inhibitörleri adı verilen bir anti-inflamatuar ilaç sınıfıdır" şeklinde konuşurken, Baillie'nin ekibi ayrıca, INFAR2 geninin aktivitesindeki artışın, Kovid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen interferon ile tedavinin etkisini taklit edeceğini belirtti.

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