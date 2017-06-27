İnsan evriminde yeni bir dönemin başlıyor!

Dijital çağın meyvesi ürünlerin gündelik hayatta başlattığı dönüşümü teknoloji aktivisti Hannes Sjoblad, Küresel Medya Forumu'nda anlattı.

Hannes Sjoblad, bir sayborg'a benzemiyor. Ne duvarları yıkacak biyonik kolu var, ne de bir çita kadar hızlı koşmasını sağlayacak titanyumdan yapılmış bacakları... Ancak sol elinde bir pirinç tanesi büyüklüğünde bir çip bulunan ve bu çiple evinin kapısını açan, toplu taşıma ücretini ödeyen birisini tarif ederken kullanacak daha iyi bir kelime yok.

DW tarafından düzenlenen Küresel Medya Forumu'na katılan Sjoblad, "Teknoloji, sadece medyanın, iş dünyasının ve toplumun dönüşümünde büyük önem taşımıyor; teknoloji biz insanların kendisini nasıl algıladığını da değiştiriyor" diyor.

“BEN KİMİM?” SORUSU

"Kimlik, her şeydir. Nerede doğduğunuzu, cinsiyetinizi, genetiğinizi, cinsel tercihlerinizi belirler. Kimlik ayrıca size başka insanlar tarafından verilen bir şeydir. Tüm bunların yanı sıra kimlik bizim elde ettiğimiz bir şeydir. Kimlik kendinizi ifade etme şeklinizdir. 'Ben buyum', 'Ben şuyum', 'Ben artık o değilim' diyebilirsiniz" diyor Sjoblad.

İnternet dünyası bizim farklı kimliklere sahip insanlarla iletişime geçmemizi sağlıyor. Sjoblad, dijitalleşmenin ikinci ve en ilginç boyutunun kendi kimliğimiz üzerinde deney yapabilmemiz olduğunu söylüyor.

Sjoblad, kendisini biyolojik ve organik süreçleri hackleyen bir "bio-hacker" olarak tanımlıyor. Kişisel internet sitesine göre Sjoblad insanların teknolojiye olan erişimini demokratikleştirmek için çalışıyor. Bu anlamda kendi vücudu üzerinde deneyler yapmaktan geri kalmıyor. Gelecekte insan vücudunun bugünkünden çok daha fazlasını yapabilir hale geleceğine inanıyor.

SÜPER İNSANLARA MI DÖNÜŞECEĞİZ?

İşte bu noktada devreye elindeki çip giriyor. Sjoblad, "Bu bizim 30 yılı aşkın bir süredir hayvanlara endüstriyel olarak taktığımız bir teknoloji ürünü" diyor. Çipin işyerinin ve evinin anahtarı olduğunu, üyesi olduğu spor merkezine girişi bu çiple yaptığını ve tıpkı bir USB gibi veri depolayabildiğini belirten Sjoblad, "Bu çip sayesinde artık cebimde bir şey taşımam gerekmiyor" diye ekliyor.

Sjoblad, "Artık yanımda kağıt ya da kartvizit taşımıyorum. Telefonu elime sürterek benim iletişim bilgilerime çipten ulaşabilirsiniz" diyerek sözlerine devam ediyor. Vücuduna çip yerleştirmek isteyenler için ise dünyanın farklı şehirlerinde "çip takma" partileri düzenliyor.

GELECEK BURADA

Bir adım daha ileri gitmek isteyenler için ise, insan genetiği yazımında atılan adımlar sayesinde gelecek yıllarda bu alan daha uygun fiyatlı bir akıma dönüşeceğe benziyor. Sjoblad'a göre insan genomu testleri yakında bir paket çikolata kadar küçük ve köşedeki dondurmacıdan alacağınız bir külah dondurma kadar ucuz olacak. Bir insanın DNA dizilimini incelemek, bilim insanlarına ve uzmanlara o kişinin fiziksel hatta ruhsal özelliklerini değiştirme şansı verecek.

Sjoblad'a göre tüm bunlar büyük bir çeşitlilik doğuracak ve dünyanın dört köşesinde "kimlik patlaması" yaşanacak. "İnsan evriminde yeni bir döneme girdik. Kendimizi genetik olarak yeniden tasarlayabilme fikri biyolojik evrimde ciddi bir değişim anlamına geliyor. Denizden karaya çıkan ilk canlıların attığı adım gibi. Biz de şu an tam bu değişimi yaşıyoruz" diyor.