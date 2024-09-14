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İnsan gibi akıl yürütebilen yapay zeka ‘Strawberry’ geliyor

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ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’nin, ‘Strawberry’ olarak adlandırılan ve insan gibi akıl yürütme yeteneğine sahip yepyeni bir yapay zeka modelini piyasaya süreceği söyleniyor.
İnsan gibi akıl yürütebilen yapay zeka ‘Strawberry’ geliyor

OpenAI’nin, Q* (Q-Star) kod adlı gizli bir proje üzerinde çalıştığı ve projenin yapay zekayı (AI) geliştirme çabalarında bir atılımı temsil ettiği iddia ediliyordu.

Temmuz ayındaysa Reuters, Q*’ın ‘Strawberry’ adını taşıyan son model olduğu ortaya çıkardı. 

Şirketin ‘Strawberry’ adlı sistemi tam olarak ne zaman kamuoyuna açıklayacağı henüz belli değil.

Diğer yandan başka yapay zeka şirketlerinin de ‘akıl yürütme’ yeteneğine sahip yapay zeka modelleri üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bu yılın başlarında Google’ın yapay zeka birimi DeepMind, AlphaProof ve AlphaGeometry’nin lise düzeyindeki matematik problemlerini çözebileceğini iddia etmişti. Ayrıca OpenAI’nin yapay zeka rakibi Anthropic de yapay zekası Claude’un akıl yürütme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor.

‘Akıl yürütme’ yeteneğine sahip yapay zeka, bir soruya yanıt verirken bu cevabın en iyi olduğuna karar vermeden önce bir dizi farklı yanıtı göz önünde bulunduran ‘düşünce zinciri’ adı verilen yeni bir tekniği kullanıyor.

Dolayısıyla OpenAI’nin ChatGPT’sinde olduğu gibi kullanıcılara doğrudan bir cevap vermediğinden Strawberry’den yanıt almanın biraz daha uzun sürebileceği düşünülüyor.

Strawberry’nin AI teknolojisinde gerçekten büyük bir atılımı temsil edip etmeyeceği oldukça büyük bir merak konusu. Çünkü eğer başarılı olursa son dönemdeki ‘yapay zeka balonunun’ patladığı yönündeki endişeleri giderebilir. 

 

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