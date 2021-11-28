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İnsan Hakları Derneği: “AB’nin, Rum, Yunan yanlısı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”

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KKTC İnsan Hakları Derneği, AB’nin Rum ve Yunan yanlısı politikalarının Kıbrıs sorununun çözümüne aşılamayacak engeller koyduğunu ve Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirdiğini kaydetti.
İnsan Hakları Derneği: “AB’nin, Rum, Yunan yanlısı politikaları Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çeviriyor”

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık  AB’nin  Rum tarafını tek taraflı üye almakla Kıbrıs sorununda çözümü  tarihe gömdüğünü ifade etti.

Işık, AB’nin Kıbrıs’ta bugüne kadar izlemekte olduğu Rum ve Yunan yanlısı politikalarla  amacının anlaşma değil, Kıbrıs Türk halkını teslim almak olduğunu kaydetti.

Işık, “Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de herkesten önce sahip olduğu hak ve hukukuna saygı göstermeleri için derneğimiz AB ve ABD ‘yi uyarmakta ve hiçbir gücün bu hakların üzerinde olmayacağını önemle vurgulmaktadır.” dedi.

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