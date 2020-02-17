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İnsan Hakları Derneği: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Kıbrıs sorununa son nokta konmalı”

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İnsan Hakları Derneği: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Kıbrıs sorununa son nokta konmalı”
İnsan Hakları Derneği: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Kıbrıs sorununa son nokta konmalı”

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs sorununun Rumların uzlaşmaz tavrına teslime edildiğini kaydederek, bu konuya son noktanın cumhurbaşkanlığı seçimiyle konması gerektiğini savundu.

Dernek açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının çözümle ilgili umutlarının siyasi ranta kurban edildiği savunuldu, “Bu, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan bir siyaset değil. Kıbrıslı Rumların yarattığı Kıbrıs sorununu aklama hizmetidir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “Çıkış yolu, Kıbrıs Türklerin Rumların kapısında beklediği değil, Rumların Kıbrıslı Türklerin kapısında bekleyeceği onurlu bir anlaşmadan geçiyor” denildi.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının eleştirildiği açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Rum ile anlaşma umutlarına ipotek edilmesi ne barışa ne de insan haklarının korunmasına hizmet eder” ifadeleri kullanıldı.

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