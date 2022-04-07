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İnsan Hakları Derneği: Federal Çözüm Hayali ve Miadı Dolmuş Rum Egemenliğinde Destek Veren Bir Politika

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İnsan Hakları Derneği: Federal Çözüm Hayali ve Miadı Dolmuş Rum Egemenliğinde Destek Veren Bir Politika
İnsan Hakları Derneği: Federal Çözüm Hayali ve Miadı Dolmuş Rum Egemenliğinde Destek Veren Bir Politika

İnsan Hakları Derneği Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, federal çözümün miadı dolmuş bir politika olduğunu savundu.

Hasan Yılmaz Işık, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki toplumlu ve iki bölgeli, federal temelde bir çözümü destekledikleri yöndeki açıklaması ile ilgili, “Gerçekleşmesine olanak olmayan hayali ve miadı dolmuş Rum egemenliğine destek veren Rum Yunan tezlerini savunan kabul edilemez bir politika olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk halkına “federal çözümü” kader olarak öngörülmesini şiddetle protesto ettiklerini ifade eden Işık, KKTC’yi tanınmamakla ABD’nin uluslararası hukuku ve temel insan haklarını resmen ihlal ettiğini belirtti. Hasan Yılmaz Işık federal çözüm planının halk oylamasına sunulduğu 2004’ten öncesi Avrupa Birliği ile ABD’nin Kıbrıslı Türklere yönelik vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti.

Işık ayrıca Kıbrıs Rum tarafının referandumda federal çözümü reddetmesine rağmen AB’ye tek taraflı alındığını da anımsattı.

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