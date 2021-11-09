İnsan Hakları Derneği: Federal Temelde Çözüm Anlamsız

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, federal temelde bir çözümde ısrar edilmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler çözüm planının 2004’te Kıbrıslı Rumlar tarafından ret edilmesiyle, “ortaklık devleti” olasılığının da olmadığının kesinleştiğini ifade etti.

“Federasyon Temelinde bir devlet için baskı yapmalarını Derneğimiz anlamsız amaçsız ve siyasal ahlaka aykırı bulmaktadır” diyen Işık, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını kullanmaması gerektiğini, bunun insan haklarının ihlali sayıldığını ve Birleşmiş Milletlerin adım atması gerektiğini kaydetti.