İnsan Hakları Derneği Federasyonu Savunan Partileri Eleştirdi

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs’ta çözüm için federasyonu savunan partileri eleştirdi.

Dernek yaptığı yazılı açıklamada, şunları da kaydetti:

“1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık haklarının K. Rumları ile bir anlaşma ile teslim edilmeyeceği bu kadar açık iken bunun ancak K. Türk halkının bizzat kendi siyasi iradesi ile ‘devlet esasında’ mümkün olabileceği kabul edilmeli ve ‘çatışmanın’ değil ‘barışın’ damgası 58 yıllık soruna vurulmalıdır.”