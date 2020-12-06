İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs’ta Taraflara Uzlaşı Ve İş Birliğinin Yararlarını Değerlendirme Çağrısı Yaptı

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık Kıbrıs sorununda bir anlaşmayı beklemeden Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının uzlaşı ve iş birliği yapmalarının iki halka ve anavatanlarına sağlayacağı yararları değerlendirmeleri için çağrı yaptı.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık Kıbrıs sorununda bir anlaşmayı beklemeden Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının uzlaşı ve iş birliği yapmalarının iki halka ve anavatanlarına sağlayacağı yararları değerlendirmeleri için çağrı yaptı.

Işık yaptığı yazılı açıklamda, “Barış ve çözüm iddiaları ile taraflara tek devlet altında birleşme için boş umutlar vermek yerine iki tarafın halkını gerçekleri görmeye ve kabul etmeye hazırlamaları barışa giden gerçek yoldur.” Ifadelerini kullandı.

Işık, barış yolunda en ufak bir niyet varsa taraflara Kıbrıs’ta iki devletin varlığı esasında tüm alanlarda iş birliği yapılması çağrısını yineledi.

Işık, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kadınları kutlayarak, kadınlara haklarına bireysel ve ulusal düzeyde sahip çıkabilmeleri için örgütlenme çağrısı yaptı