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İnsan Hakları Derneği, Leyen’e Sordu

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İnsan Hakları Derneği, Leyen’e Sordu:
İnsan Hakları Derneği, Leyen’e Sordu

KKTC İnsan Hakları Derneği, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup yazarak, “AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmemeye karar verme hakkını nereden bulduğunu” sordu.

KKTC İnsan Hakları Derneği, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup ileterek, “AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceğine” ilişkin verdiği beyanat hakkında bilgi istediğini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs’a yaptığı ziyaretle Kıbrıs Rum yanlısı bir politika izlemekle ve eşit taraflardan biri olan Kıbırs Türk tarafını ziyaret edip onları da dinlemeden Kıbrıs sorununun çözümne nasıl yardımcı olabileceklerini açıklamasını Derneğimiz AB Komisyon Başkani Ursula Von Der Leyen’den istemiştir” denildi.

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