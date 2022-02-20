İnsan Hakları Derneği, Rum Papazların Silahlı Eğitim Tatbikatlarına Katılmasını Eleştirdi

KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Ortodoks Kilisesi papazlarının üçüncü ülkeler ile silahlı eğitim tatbikatlarına katılmasını eleştirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Rum Ortodoks Kilisesi mensubu din adamı papazların resmen savaş hazırlıklarına katılmalarını derneğimiz “barış” adına endişe verici bir gelişme olarak görmektedir.” dedi.

Kıbrıs sorununun daha fazla askıda kalması ve Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki haklarının sürekli gasp ve ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Işık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve devletini tanımaları için BM. ve üye devletlere çağrı yaptı.