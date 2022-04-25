İnsan Hakları Derneği Soykırım Konusunda ABD Başkanını Protesto Etti

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’i soykırım iddiaları konusunda protesto etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 24 Nisan’da Ermenilere karşı soykırım girişiminde bulunduğu gerekçesiyle anma etkinliklerinin düzenlenmesiyle ilgili” Gerçekleri ve tarihsel tespitleri çarpıtan sözde Ermeni soykırım iddiaları Türk ulusuna karşı siyasi amaçlı olarak kullanılan kansız bir soykırımdır” dedi.

Işık, ABD Başkanı Joe Biden’i soykırım konusunu siyasi sömürü olarak kullanmasından dolayı protesto ettiklerini kaydetti.

“Soykırım gerçekte masum sivil Türk halkına Ermeni Taşnak terör örgütü tarafından yapıldığını derneğimiz önemle vurgulamaktadır” diyen Işık, 24 Nisan 1915 Osmanlı Hükümeti’nin, Ermeni isyancıları katliamlarına son vermeleri için uyarmasına rağmen söz geçiremediğini, Ermeni grupları Anadolu'dan Osmanlı topraklarının güney bölgelerine Irak, Suriye ve Lübnan sürgün kararı alındığını ve göçmenlerden bazılarının ağır savaş ve hava koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.